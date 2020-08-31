В Рыбинске отремонтируют дороги на 100 миллионов рублей

Планируется привести в порядок 9 проблемных участков Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске будет отремонтировано девять проблемных дорог – дополнительные средства на это выделило Министерство транспорта РФ. Финансирование составило 100 миллионов рублей.

Часть денег пойдет на благоустройство дорог возле новой школы на улице Тракторной, 76 миллионов – на ремонт подъездов к социальным учреждениям и особо поврежденных участков дорог.

- Из девяти объектов – четыре – проезды к детским социальным объектам, по которым было много обращений граждан. Это проезды к реабилитационному центру «Здоровье», к школе №29, к детским садам на улицах Черняховского и Боткина, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Также в планах ремонт улицы Кирова от Чкалова до Герцена, участки на Чебашева, Звездной Академика Губкина, перекресток Переборского тракта и дороги дамба-шлюз.