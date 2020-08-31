Трех жителей Ярославской области накажут за кражу архитектурных деталей из здания-памятника

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Преступление произошло в октябре 2019 года в Данилове. От рук воров пострадало здание памятника архитектуры, которое в тот период находилось на реставрации.

Установили, что обвиняемые проникли в помещение, выломали 72 чугунные балясины, отлитые по спецзаказу, и 4 столба перил. Детали злоумышленники сложили под лестницей и ушли. Вернувшись через некоторое время, перенесли похищенное к дороге и на машине, которую заранее заказали, увезли в пункт приема металлолома. Ущерб составил около 170 тысяч рублей.

- Часть похищенного обнаружили у перекупщиков цветного металла и вернули собственникам здания, - сообщили в региональном УМВД.

В настоящее время расследование завершено. Дело передано в суд. Злоумышленникам, которые в момент совершения преступления были еще несовершеннолетними, грозит до 5 лет лишения свободы.