В мэрии Ярославля рассказали, как пройдет День города

День города отметим 12 сентября Фото: Мэрия Ярославля

Ярославские власти, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, собираются отмечать 1010-летний день рождения города. О концепции праздника на своей странице ВКонтакте рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В этом году День города пройдет в ином формате, без главной сцены, а центр Ярославля превратится в один большой пеший маршрут, на котором будет находиться более 60 различных тематических площадок.

В рамках Дня города пройдут фестивали, которые не состоялись из-за пандемии по COVID-19: фестиваль уличного кино, «Джаз над Волгой», фестиваль духовых оркестров, фестиваль исторической реконструкции, Экстрим-фест, фестиваль сладостей и радостей. Самым главным событием станет «Пир на Волге».

- Сейчас уже разрешено проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек, но вирус никуда не делся и поэтому на празднике надо обязательно всем соблюдать меры предосторожности: держать дистанцию, быть в маске и почаще дезинфицировать руки, - предупредил Владимир Волков.

Программа праздника сейчас утверждается, она будет опубликована в ближайшее время.