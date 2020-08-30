Медработники и педагоги Ярославской области могут купить жилье за полцены

Субсидию на возмещение части ежемесячных платежей получили 43 ярославские семьи Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области действует программа "Стимулирование развития жилищного строительства". По ней особые условия ипотечного кредитования предусмотрены для медицинских работников и педагогов, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Медработникам и педагогам возмещается 50% стоимости однокомнатной и трехкомнатной квартиры при условии, что ипотечный кредит составляет не менее 30% от стоимости жилья.

Также они могут рассчитывать на возмещение части ежемесячных равных платежей. Оплата происходит ежеквартально в течение пяти лет в размере до 50% такого платежа.

- В этом году субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту уже получили сорок три ярославские семьи, в том числе 14 семей педагогов, – рассказал и.о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Такая мера поддержки позволяет привлечь профессионалов на работу в образовательные организации, расположенные в удаленных населенных пунктах.