Ярославцы поплывут через Ла-Манш на водных велосипедах

Ярославцы прошли 32 километра за 6 часов 33 минуты Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцы в следующем году собираются переплыть Ла-Манш на водных велосипедах. А пока тренируются на Прусовских карьерах. 29 августа они преодолели дистанцию в 32 километра - это расстояние равно ширине пролива между Европой и Великобританией в самом узком месте.

Изобретатель водного велосипеда Алексей Лукьянов подготовку к преодолению Ла-Манша ведет уже несколько лет. Спортсмены собираются поставить новый мировой рекорд. Прошлый был поставлен 8 лет назад, тогда спортсмены переплыли залив за 6 часов 55 минут, правда, без использования спецсредств. Ярославцы которые тренируются на Прусовских, одолели водное пространство за 6 часов 33 минуты.

- Практически сразу, как мы изобрели сибайк, возникло желание понять, насколько он увеличивает возможности человека. Пока ведем подготовку в Ярославской области. Средняя температура воды в проливе - 15-18 градусов, примерно как в водоемах нашего региона сейчас, единственное отличие - вода является пресной и спокойной, - пояснил Алексей Лукьянов.

Сибайк, или водный велосипед был изобретен ярославской компанией и уже признан Федерацией подводного спорта России как спортивный снаряд, а плавание на нем - как перспективный вид спорта, отмечается на сайте правительства региона.