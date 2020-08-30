Более 3,5 тысяч ярославцев пострадали от укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Роспотребнадзора по Ярославской области, в этом году с начала сезона зарегистрировано 3534 обращения по поводу укусов клещей. Около трети пострадавших от этих маленьких кровопийц - дети. При этом специалисты отмечают, что в 2020-м показатель по обращениям самый низкий, чем в среднем за последние три года. Причем, примерно в два раза.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что более чем надежный способ защититься от клещевого вирусного энцефалита - это вакцинация. Если вы выходите на природу, поехали на дачу или на кладбище, соблюдайте меры предосторожности: осматривайте себя и близких, обработайте одежду репеллентами.

Снятого клеща можно отнести на исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области. В Ярославле он находится по адресу улица Войнова, 1 (телефон 8(4852)73-36-42), в Рыбинске - на улице Солнечная,39 (телефон 8(4855)55-12-88).