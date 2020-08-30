После открытия Тутаевского шоссе в Ярославле изменится схема движения

О нововведениях рассказали в мэрии города Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле скоро завершится масштабный ремонт Тутаевского шоссе. Сейчас на участке от улицы Панина до проспекта Дзержинского ремонтируют инженерные сети, параллельно обустраиваются тротуары и устанавливается освещение. К концу сентября планируют положить нижний слой асфальта и открыть движение для автобусов и автомобилей, а в конце октября - и для троллейбусов. Все дальнейшие работы будут проводиться без перекрытия движения.

Железнодорожные пути, которые находятся напротив Мостоотряда, собираются переустроить. Таким образом, в зоне производства работ, то есть напротив Мостоотряда, будет тупик. Как пояснили в мэрии, объехать его можно по проспекту Дзержинского с заездом в жилой массив, ограниченный улицей Урицкого и Тутаевскийм шоссе. А жители Мостоотряда смогут ездить по улице Батова, а к улице Панина - по проспекту Дзержинского или по 2-му Брагинскому переулку. В тупиковой части собираются выделить зону с одной стороны Тутаевского шоссе на другую, чтобы дети переходить дорогу в полной безопасности.

Также к 1 сентября собираются сделать тротуар от дома №70 по Тутаевскому шоссе до улицы Панина. Планируют оборудовать сходни из деревянного настила, чтобы было удобно переходить с одной стороны улицы на другую.