На Волжской набережной в Ярославле ремонтируют лестницу

Ремонт планируют закончить ко Дню города Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле приступили к ремонту лестницы, которая соединяет верхний и нижний ярусы Волжской набережной. Здесь планируют частично заменить некоторые пролеты и полностью - ступени, сообщает пресс-служба мэрии города. После лестницу покрасят. Планируется завершить ремонт в течение двух с половиной недель, то есть, ко Дню города.

Большая реконструкция Волжской набережной в последний раз проводилась 10 лет назад, к 1000-летию Ярославля. Время, а также вандалы и природные катаклизмы, одну из главных достопримечательностей города не пощадили.

- Где-то отсутствуют облицовочные гранитные плиты. Часть из них сотрудникам Горзеленхоза удалось поднять из воды и сохранить, а часть, к сожалению, утрачена безвозвратно. Вандалы ломают скамейки, рисуют граффити и отламывают гранитные плиты. Будем усиливать работу с видеонаблюдением и отработкой всех инцидентов с полицией, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Также набережная сильно пострадала во время подтопления и обледенения. ЧП произошло в марте этого года.