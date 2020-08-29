На месте работает навигационное судно Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На Рыбинском водохранилище продолжаются поисково-спасательные работы на участке, где 28 августа потерпел крушение сухогруз с металлом. На месте работают 14 человек, в том числе водолазная группа, и 2 единицы техники.

Седьмого члена экипажа ищут 14 человек Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сухогруз дал течь Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Судно затонуло вчера днем Фото: ГУ МЧС по Ярославской области