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На Рыбинском водохранилище продолжаются поисково-спасательные работы

Вчера, 28 августа, здесь потерпел крушение сухогруз
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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На месте работает навигационное судно

На месте работает навигационное судно

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На Рыбинском водохранилище продолжаются поисково-спасательные работы на участке, где 28 августа потерпел крушение сухогруз с металлом. На месте работают 14 человек, в том числе водолазная группа, и 2 единицы техники.

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Седьмого члена экипажа ищут 14 человек

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сухогруз дал течь

Сухогруз дал течь

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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