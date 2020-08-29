В ДТП на окружной дороге в Ярославле погибла женщина

Авария произошла сегодня, 29 августа, около 10 часов утра. ФОТО: Senya Kononov

Авария произошла сегодня, 29 августа, около 10 часов утра на улице Нефтяников. Столкнулись четыре автомобиля - "Пежо", "Рено", "ВАЗ-2115" и "Лада Ларгус".

По словам очевидцев ДТП, в "пятнашке" ехала семья: женщина скончалась на месте аварии, ее мужа увезли в больницу. Также, как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, в больницу доставили мальчика, который ехал в ВАЗе и водителя "Пежо", 52-летнего мужчину.

Под постом о ДТП дочь водителя ВАЗ-2115 оставила комментарий:

- По телефону сказали, что папа в реанимации, брат не особо пострадал, супруга скончалась (не моя мама), - пишет Эльвира.

На месте сейчас работают руководство и сотрудники УГИБДД, следственно-оперативная группа, медики и МЧС. Обстоятельства аварии выясняются.