В Переславском районе хозяйка уморила голодом трех собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летняя жительница Переславля обвиняется в жестоком обращении с несколькими животными, сообщает региональная пресс-служба УМВД. Смерть трех собак-метисов была действительно долгой и мучительной.

В феврале этого года переславна отвезла трех своих собак в село Красное, где заперла в доме без еды и воды. Вырваться на свободу и там найти себе хоть какое-то пропитание животные не могли, так как дверь была заперта. Умерли несчастные собаки, которым так не повезло с хозяйкой, в апреле. Это установила экспертиза.

По версии следствия, обвиняемая действовала целенаправленно: хотела, чтобы животные мучились и в итоге погибли. Но, так как женщина впервые привлекалась к уголовной ответственности и у нее на иждивении находится ребенок, следователи просят у суда прекратить уголовное дело и назначить живодерке штраф.