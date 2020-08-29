"Что-то пошло не так". В некоузских лесах почти неделю ищут пропавшую женщину

Женщина пропала 23 августа. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ярославской области ВКонтакте

60-летняя Галина Крымова из деревни Большие Ченцы Некоузского района ушла в лес за грибами 23 августа. Заявка на поиск в отряд "Лиза Алерт" поступила на следующий день и сначала никто не думал, что работа по ней будет долгой. Женщина вышла на связь с родными, когда поняла, что потерялась. Но потом телефон стал недоступен.

- Галина Сергеевна физически крепкая и выносливая. Лес, в который неоднократно ходила за грибами, знает хорошо. Местность, хоть и сложная, но окружена населенными пунктами и дорогой. Казалось, что поиск должен закончиться быстро и с положительным результатом. Но что-то пошло не так, - рассказывают добровольцы "Лиза Алерт".

С 24 августа они вместе с участниками других отрядов и полицией ищут Галину Крымову. Уже пройдено пешком более 100 километров. Но заветных слов "найдена, жива!" до сих пор не слышно.

КП-Ярославль надеется, что все закончится хорошо.