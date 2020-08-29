В Ярославле скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Бритвин

Николаю Ивановичу было 99 лет

В Ярославле умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Бритвин. Его не стало вчера, 28 августа.

Николаю Ивановичу было 99 лет, но несмотря на свой почтенный возраст, он сохранял бодрость духа, активность, позитивный настрой и ясный ум.

Во время войны он служил в разведке, был командиром дивизиона танкового полка, принимал участие в боях на Брянском и Белорусских фронтах, сражался на Курской дуге. Был дважды ранен. Награжден тремя орденами "Отечественной войны". После войны служил в транспортной полиции.

Свои соболезнования родным и близким Николая Ивановича выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.