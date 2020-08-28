На Рыбинском водохранилище закончили спасательные работы на месте крушения сухогруза

Второго пропавшего члена экипажа так не нашли Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На Рыбинском водохранилище закончили поисково-спасательные работы. Второй пропавший член экипажа судна так и не найден. В темноте продолжать поиски не представляется возможным, сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

За сегодняшний день водолазы проверили 1,2 квадратных километра акватории, провели четыре водолазных спуска. Во время одного из них было обнаружено тело одного из пропавших членов команды.

Поисково-спасательные работы возобновятся завтра, 29 августа, в 8 часов утра.

Сухогруз потерпел крушение в Рыбинском водохранилище сегодня днем. Спаслись пять членов экипажа. Разлива топлива удалось избежать.