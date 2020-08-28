ДТП в Ярославском районе с пятью машинами: погиб один человек

В аварии погиб один человек Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла в Ярославском районе вечером 28 августа. На трассе М8, недалеко от деревни Муравино столкнулись пять машин: три легковые и две грузовые. В результате ДТП погиб один человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Судя по фотографиям с места ЧП, у одной из машин смята вся правая сторона. Другая легковушка превратилась в груду металла.

На месте работают руководство Управления ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. На данный момент никаких других подробностей аварии, а также сведений о пострадавших нет.

Информация будет обновляться.