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Общество

90 часов обязательных работ: жительницу Ярославской области наказали за неуплату алиментов

Женщина задолжала детям более 200 тысяч рублей
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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Женщина финансово не помогала детям больше года

Женщина финансово не помогала детям больше года

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нерадивую мать, забывшую о родительских обязанностях, приговорили к 90 часам обязательных работ.

Женщина, по решению суда, должна была выплачивать алименты двоим несовершеннолетним детям. Однако последний раз небольшую финансовую поддержку от матери дети получали больше года назад. В результате образовалась приличная задолженность - свыше 200 тысяч рублей, сообщили в региональном УФССП.

Несмотря на это, неплательщица продолжала игнорировать родительские обязанности. Тогда приставы составили в отношении женщины протокол и направили материалы в суд. Должницу признали виновной и назначили административное наказание в виде обязательных работ. Если ярославна не одумается и не начнет помогать детям, то в следующий раз ей придется нести уже уголовную ответственность.