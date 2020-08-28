90 часов обязательных работ: жительницу Ярославской области наказали за неуплату алиментов

Женщина финансово не помогала детям больше года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нерадивую мать, забывшую о родительских обязанностях, приговорили к 90 часам обязательных работ.

Женщина, по решению суда, должна была выплачивать алименты двоим несовершеннолетним детям. Однако последний раз небольшую финансовую поддержку от матери дети получали больше года назад. В результате образовалась приличная задолженность - свыше 200 тысяч рублей, сообщили в региональном УФССП.

Несмотря на это, неплательщица продолжала игнорировать родительские обязанности. Тогда приставы составили в отношении женщины протокол и направили материалы в суд. Должницу признали виновной и назначили административное наказание в виде обязательных работ. Если ярославна не одумается и не начнет помогать детям, то в следующий раз ей придется нести уже уголовную ответственность.