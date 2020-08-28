В Ярославской области задержали мужчину с тремя килограммами маковой соломы

У мужчины обнаружили и изъяли мешок маковой соломы весом более трех килограммов Фото: УМВД по Ярославской области

В ходе операции «Мак» в поселке Пречистое Первомайского района задержали 35-летнего жителя Ярославля. У мужчины обнаружили и изъяли мешок маковой соломы весом более трех килограммов.

- Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ярославец пояснил, что собранные растения, которые содержат наркотическое средство, собирался использовать для себя, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Полиция напоминает: о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков вы можете анонимно сообщить по телефонам 02, 102 или 8 (4852) 73-10-50 (телефон доверия УМВД России по Ярославской области).