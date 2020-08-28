Прокуратура начала проверку по факту затопления сухогруза на Рыбинском водохранилище

По предварительным данным, баржа шла из Череповца в Нижний Новгород. ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ярославская транспортная прокуратура начала проверку по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище. Напомним, ЧП произошло сегодня, 28 августа, около 11 часов.

- По предварительным данным, баржа с металлолом следовала в составе судна т/х «ОТА-889» по маршруту Череповец - Нижний Новгород, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место ЧП выехала исполняющая обязанности ярославского транспортного прокурора Елена Ронжина. Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

По имеющейся информации, на борту тягача находились семь человек. Пятеро спасены, судьба двух членов экипажа неизвестна.

- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия. По факту затопления судна и безвестного исчезновения двух человек возбуждено уголовное дело, - сообщили в ярославском следственном отделе на транспорте.