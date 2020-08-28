На Рыбинском водохранилище опрокинулся сухогруз: пропали два человека

На Рыбинском водохранилище терпит бедствие сухогруз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Рыбинском водохранилище терпит бедствие сухогруз. ЧП произошло сегодня, 28 августа.

По информации Главного управления МЧС по Ярославской области, в 11:26 от капитана судна поступило сообщение о том, что у баржи обнаружилась течь, сухогруз начал тонуть. На борту тягача в момент ЧП находились семь человек экипажа. Пятеро спасены, судьба двоих пока неизвестна. Разлива топлива нет.

На место происшествия выехала оперативная группа рыбинского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация осложняется тем, что сухогруз находится в 20 километрах от берега, а на водохранилище сегодня сильные волны.