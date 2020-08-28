«Водоем загрязнен химией»: в ярославском пруду гибнет рыба

Погибшую рыбу обнаружили в пруду у аквапарка. ФОТО: скриншот группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

Погибших рыб ярославцы заметили в пруду, который находится у аквапарка. Об увиденном очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Большинство рыбы плавает на поверхности, хватая воздух. Рыбаки, пришедшие с утра на рыбалку, увидели это, и прогулялись вверх по Дунайке. У берега даже щуки периодически выныривают, а плотвичка граммов по 300 плавает, как пьяная, - сообщили жители города в паблике «Подслушано в Ярославле».

Неравнодушные ярославцы откликнулись на информацию и отправились к реке, чтобы посмотреть, что к чему.

- Действительно, на поверхности вдоль всего пруда плавает большое количество рыбы разных размеров. Она пытается заглатывать ртом воздух. На дне возле берега также заметил погибшую рыбу. В интернете прочитал, что рыба ведет себя так при загрязнении водоемов азотистыми соединениями и прочей химией. Может, тревога ложная и я не прав, но ситуация требует внимания, ведь Дунайка впадает в Волгу, - рассказал подписчик группы.

На появившуюся информацию уже отреагировали в департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Сегодня, 28 августа, специалисты ведомства планируют выехать на место и оценить ситуацию.