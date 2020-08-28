В общественной палате Ярославской области выбрали нового председателя

Общественную палату Ярославской области возглавил Сергей Соловьев. ФОТО: Профсоюзы Ярославской области

Сегодня, 28 августа, на пленарном заседании общественной палаты Ярославской области избрали нового председателя. Им стал глава регионального объединения профсоюзов Сергей Соловьев. Информация об этом появилась в официальной группе общественной палаты в социальной сети.

Сергею Соловьеву 39 лет. Он родился в Горловке Донецкой области. В 2003 году окончил исторический факультет ЯрГУ имени Демидова, затем поступил в аспирантуру. В 2006-м защитил кандидатскую диссертацию. В 2012 году был избран заместителем председателя регионального объединения организаций профсоюзов. С июля 2013-го исполнял обязанности председателя, а с 2015-го возглавил объединение.

Кандидатура Сергея Соловьева была единственной. Других желающих побороться за кресло председателя не нашлось. На новую должность Сергея Соловьева выбрали единогласно. На этом посту он сменил Сергея Березкина, назначенного на должность члена Совета Федерации от губернатора области.