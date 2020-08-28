«Сэкономим электроэнергию»: часть ярославских троллейбусов переедет в трамвайное депо

До конца года в трамвайное депо переедут 19 троллейбусов маршрутов № 7 и 8
Фото: Мэрия Ярославля
Трамвайное депо в Дзержинском районе Ярославля ждет пополнения. До конца года сюда переедут 19 троллейбусов маршрутов № 7 и 8.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, перевод троллейбусов сократит «холостые» пробеги транспорта из центра в Брагино, что «положительно скажется на экономии электроэнергии, режиме работы водителей и кондукторов».
На территории трамвайного депо уже оборудовали специальную стоянку и медицинский кабинет, где водители будут проходить осмотр. Кроме того, утвердили схему въезда и выезда.
- Еще раз обсудили схему движения на территории депо, схему въезда-выезда, которая будет осуществляться с Ленинградского проспекта. Соответственно здесь оборудуют дополнительную контактную сеть, силами предприятия установят дополнительные опоры контактной сети, - сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
Также здесь выполнят реконструкцию цеха, в котором будут мыть и ремонтировать троллейбусы. К работам приступят после получения заключения экспертизы.