«Сэкономим электроэнергию»: часть ярославских троллейбусов переедет в трамвайное депо

До конца года в трамвайное депо переедут 19 троллейбусов маршрутов № 7 и 8 Фото: Мэрия Ярославля

Трамвайное депо в Дзержинском районе Ярославля ждет пополнения. До конца года сюда переедут 19 троллейбусов маршрутов № 7 и 8.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, перевод троллейбусов сократит «холостые» пробеги транспорта из центра в Брагино, что «положительно скажется на экономии электроэнергии, режиме работы водителей и кондукторов».

На территории трамвайного депо уже оборудовали специальную стоянку и медицинский кабинет, где водители будут проходить осмотр. Кроме того, утвердили схему въезда и выезда.

- Еще раз обсудили схему движения на территории депо, схему въезда-выезда, которая будет осуществляться с Ленинградского проспекта. Соответственно здесь оборудуют дополнительную контактную сеть, силами предприятия установят дополнительные опоры контактной сети, - сообщил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Также здесь выполнят реконструкцию цеха, в котором будут мыть и ремонтировать троллейбусы. К работам приступят после получения заключения экспертизы.