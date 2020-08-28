В Ярославской области пропала 79-летняя пенсионерка

В Некоузском районе разыскивают 79-летнюю Антонину Николаевну Лебедеву. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

В Некоузском районе разыскивают 79-летнюю Антонину Николаевну Лебедеву. Пенсионерка ушла вчера, 27 августа, из дома в деревне Борок и не вернулась.

Рост пропавшей 168 сантиметров, она среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в белую кофту с рукавом до локтя, черные в белый горошек бриджи, на ногах - бежевые шлепанцы. Есть особые приметы: сутулится, медленно ходит. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи

Если у вас есть информация, которая поможет в поиске Антонины Николаевны, позвоните в полицию по номеру 02, 102, 112 или на горячую линию «ЯрСпаса» - 8-910-964-08-38.