Директор ярославской фирмы не платил сотрудникам зарплату больше полугода

Сотрудники фирмы не получали зарплату с января этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 28-летнего директора ярославской фирмы, предоставляющей финансовые услуги, завели уголовное дело. Мужчина подозревается в невыплате заработной платы.

Следователи установили, что сотрудники организации не видели своих кровно заработанных с января этого года. В настоящее время правоохранители выясняют точную сумму задолженности по зарплате и количество работников, пострадавших от непорядочного руководителя, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в похожей ситуации оказались сотрудники одной из строительных фирм Ярославля. Работодатель не выплачивал зарплату в течение четырех месяцев.