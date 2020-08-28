Ярославский завод накажут за загрязнение воздуха

В ходе проверки выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электровозоремонтный завод в Ярославле привлекут к ответственности за загрязнение воздуха.

В прокуратуру Фрунзенского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что завод нарушает природоохранное законодательство. Сотрудники прокуратуры и регионального департамента охраны окружающей среды провели проверку. Информация, предоставленная ярославцем, подтвердилась.

- Установили, что фактические выбросы загрязняющих веществ в воздух не соответствуют проектным показателям. Завод не проводит мероприятия по уменьшению выбросов на период неблагоприятных погодных условий. Кроме того, не соблюдаются правила эксплуатации установок очистки газа, - рассказали в областной прокуратуре.

По итогам проверки в отношении завода возбудили дела сразу по нескольким административным нарушениям: несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сокрытие или искажение экологической информации, нарушение правил охраны атмосферного воздуха.

В настоящее время все материалы прокурор направил для рассмотрения в уполномоченный орган. Руководителю завода внесли представление об устранении допущенных нарушений.