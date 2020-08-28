В Ярославле здание налоговой инспекции построят за миллиард рублей

Здание налоговой построят за 1 миллиард 157 миллионов рублей. ФОТО: официальный сайт ФНС

Вчера, 27 августа, в Ярославле выбрали подрядчика, который построит новое здание налоговой службы в Дзержинском района. Победителем аукциона стала уже хорошо известная в городе московская компания «ЕКС».

На участие в торгах заявлялись пять фирм. Три из них с аукциона сняли за несоответствие заявок требованиям документации. Конкурентом компании-победителя стала фирма «МНК-групп» из Санкт-Петербурга. Однако питерская организация предложила более высокую цену.

С подрядчиком, который будет выполнять заказ, подпишут контракт на 1 миллиард 157 миллионов рублей. Строительство планируют начать в декабре этого года. Здание налоговой появится на Тутаевском шоссе, в районе Скобыкино. По условиям договора объект должны будут сдать до 25 декабря 2022 года.