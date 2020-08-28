«Спасибо, Саша!» Актер Александр Петров помог Переславской ЦРБ

Александр Петров купил ЦРБ стерилизатор. ФОТО: Кирилл Харчиков, Фейсбук

Известный актер и уроженец Ярославской области Александр Петров помог своим землякам. Для Переславской ЦРБ он приобрел необходимые для работы медиков материалы и, самое главное, новый стерилизатор, стоимостью почти 400 тысяч рублей.

- Мы его ждали из-за загруженности производства несколько месяцев. Спасибо, Саша! – написал на своей странице в «Фейсбуке» главный врач больницы Кирилл Харчиков.

И назвал его Настоящим Человеком. Также Кирилл Харчиков отметил, что большое количество людей продолжает помогать ЦРБ противостоять мировой пандемии.