В ярославском госпитале для COVID-больных скончалась фельдшер из Переславля-Залесского

Еще при жизни фельдшер говорила, что «подхватила заразу где-то в городе» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вчера, 27 августа, вечером в ярославском госпитале ветеранов войн скончалась сотрудник ФАПа села Бектышево Маргарита Зернова. О случившемся на своей странице в социальной сети сообщил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

- Коллеги из зоны обслуживания Берендеевского отделения по-хорошему ей завидовали. За время эпидемии в Бектышево не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, мазки у больных Маргарита Петровна не брала, - написал глава районной больницы.

По словам Кирилла Харчикова, фельдшер ушла на больничный сразу после отпуска. Женщина говорила, что «подхватила заразу где-то в городе».

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. У всех, кто контактировал с Маргаритой Зерновой, взяли анализ на коронавирус. Результаты оказались отрицательными.

- Пообщавшись с родственниками, заверил, что окажем всестороннюю помощь и поддержку, - отметил главный врач Переславской ЦРБ.

Что стало точной причины смерти женщины, пока неизвестно. Заключение будет получено после того, как проведут необходимые исследования.