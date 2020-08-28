В Ростовском кремле возобновился прием туристических групп. ФОТО: Ростовский кремль

В музее-заповеднике «Ростовский кремль» вновь начали принимать экскурсионные группы по заявкам туристических компаний. При условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора, гиды могут работать с группами не более 20 человек.

С 29 августа вновь станет возможной организация сборных групп, не менее 10 человек, для индивидуальных экскурсий по маршруту: архитектура кремля, переходы по стенам кремля с осмотром интерьеров храмов Воскресения, Иоанна Богослова, Спаса на сенях и Музея церковных древностей в Белой палате.

Также туристы уже могут посетить отдел «История Ростова XIX – XX веков» и «Музей крестьянина Елкина». Культурный центр поселка Борисоглебский».