В Ярославле легковушка с подростками врезалась в «Газель». Видео

ДТП произошло на на железнодорожном переезде в речном порту. ФОТО: группа "Подслушано у водителей | Ярославль" ВКонтакте

ДТП произошло сегодня, 28 августа, около четырех часов утра на железнодорожном переезде в речном порту. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль «ВАЗ-21099» на высокой скорости врезается в припаркованную «Газель».

Выяснилось, что за рулем легковушки был подросток.

- Два 15-летних подростка спереди, две девчонки сзади, - сообщили ярославцы в социальных сетях.

В результате аварии три человека получили травмы. Водитель и 18-летняя пассажирка отделались незначительными ушибами, пострадавшие будут лечиться дома. Еще одного пассажира, 15-летнего юношу, доставили в больницу. По словам очевидцев, он находится в тяжелом состоянии, у подростка открытая черепно-мозговая травма.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Пользователи соцсетей предполагают, что несовершеннолетний водитель был нетрезв. Так ли это, покажет медицинское освидетельствование.