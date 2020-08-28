У двух сотрудников детского сада в Переславле-Залесском подозревают коронавирус

В настоящее время двое сотрудников госпитализированы. ФОТО: Администрация Переславля-Залесского

У двух сотрудников детского сада «Звездочка» в Переславле-Залесском подозревают коронавирус. Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации в социальной сети.

- В настоящее время данные работники госпитализированы в центральную районную больницу. Чтобы исключить риск распространения коронавирусной инфекции, устанавливается круг их контактов, - говорится в сообщении.

Если Роспотребнадзор выдаст предписание, то в соответствии с ним примут необходимые ограничительные меры.