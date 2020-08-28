В рыбинском Центре технического творчества откроется отделение "Робототехника"

На занятиях ребята научатся конструировать роботов. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске в Центре технического творчества в этом учебном году откроется новое отделение, рассчитанное на 130 мест - "Робототехника". Уже приобретены ноутбуки и наборы "Lego Mimdstorms". Стоимость каждого - 30 тысяч рублей, сообщает администрация Рыбинска. Принимаются дети от 9 до 11 лет.

- На занятиях под руководством педагога ребята научатся конструировать роботов, программировать их с помощью ноутбуков. Рыбинск – город технический, дети должны понимать, что цифровой мир - это наше будущее, - отметил директор Центра технического творчества Александр Назаров.

Кроме этого направления Центр принимает детей на занятия по информатике, программированию, лего-конструированию, авиамодельному спорту и многим другим. Ждут здесь и квалифицированных педагогов.