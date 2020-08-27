На левом берегу Тутаева рухнула пристройка, где жили 6 семей

ФОТО: администрация Тутаевского района

В левобережной части Тутаева на улице Ушакова произошло ЧП – разрушилась пристройка к аварийному двухэтажному дому №110. К счастью, никто не пострадал. Но люди, в том числе и маленькие дети, остались без какой-никакой, но крыши над головой. Под руинами явно осталось и их имущество.

Здание было признано аварийным еще три года назад, в 2017-м, в разрушенной его части проживали шесть семей. Как сообщается на сайте администрации Тутаевского района, из маневренного фонда жилье уже предоставили двум семьям, по остальным данный вопрос прорабатывается.