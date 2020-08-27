В Ярославле изменится схема движения двух автобусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле со 2 сентября изменится схема движения двух автобусов: №19К «Улица Гудованцева – Красная площадь» и №95 «ТЦ «Аксон» - улица 8 Марта».

Транспорт от улицы Бахвалова до улицы Носкова будет ходить по улицам Закгейма, Маланова, Антипина, Стачек через остановки «Улица Гудованцева», «Улица Закгейма», «Дом коллектива», «Улица Маланова», «Комсомольская площадь» (на улице Стачек).

Как долго будет действовать временная схема, пока не понятно. Все зависит от того, как быстро закончится аварийный ремонт водопровода на проезжей части улиц 8 Марта и Семашко. Для проезда остального транспорта этот участок также закроют.