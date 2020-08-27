Из больниц Ярославля выписали всех пострадавших при взрыве дома на улице Батова

Анне Щукиной предстоит амбулаторное лечение Фото: Правительство Ярославской области

Из двух больниц, соловьевской и №9, выписали трех женщин, пострадавших при взрыве дома на улице Батова в Ярославле. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Одна из пострадавших – Анна Щукина – работает учителем. Она очень надеялась, что ей удастся встретить начало учебного года вместе со своими учениками, но надежды не оправдались. Женщине еще две недели предстоит лечиться амбулаторно.

- Но она просит всех учеников и особенно свой 10-ый не расслабляться, учить математику. Как только восстановится, сразу вернется к работе. Постараемся, чтобы реабилитация прошла успешно – в пункте временного размещения она будет под присмотром медиков и психологов, - сказал глава региона.

Сейчас в гостиницах находятся 180 человек. Семьям погибших уже выплатили по миллиону рублей. Всего на помощь пострадавшим из регионального бюджета выделили 5,5 миллионов.