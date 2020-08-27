В четыре ярославские школы купили спортинвентарь

На закупку оборудования, материалов и инвентаря выделяются деньги из федерального и областного бюджетов Фото: Правительство Ярославской области

Четыре школы Ярославской области в рамках проекта «Успех каждого ребенка» получили физкультурно-спортивное оборудование и инвентарь. До этого в 14 организаций были поставлены робототехнические комплекты и наборы для рукоделия.

На закупку оборудования, материалов и инвентаря выделяются деньги из федерального и областного бюджетов – порядка 30 миллионов рублей. Как сообщила директор департамента образования региона Ирина Лобода, до конца года в сфере дополнительного образования будут открыты новые места для 4,5 тысяч детей. Их создадут в 41 образовательной организации во всех районах области.

Школьники будут заниматься робототехникой, мультипликацией, экологией, спортивным туризмом, шахматами, гимнастикой, ИЗО и декоративно-прикладным творчеством.