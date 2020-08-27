Ярославцев из дома на улице Батова из-за коронавируса поместили в больницу

Семья из взорвавшегося дома сейчас находится в больнице Фото: Правительство Ярославской области

Жительница дома на улице Батова, где 21 августа прогремел взрыв, сейчас находится в больнице. У одного из ее родственников обнаружили коронавирус: его поместили на лечение в одну больницу, а ее с другими родными, которые были в контакте с заболевшим, отвезли в больницу №3 на улице Маяковского,61.

- Тест показал отрицательный результат, но из-за контакте с человеком нас отвезли на обсервацию, в не действующую больницу №3. Условия тут жуть, ужасно холодно, спим в куртках. В этой больнице мы находимся одни, - рассказывает Дарья.

По словам девушки, из-за дикого холода они даже не могут помыться. Есть и проблемы с питанием – в один из дней пациентов забыли накормить ужином.

- Как так можно поступать с людьми, которые недавно потерли жилье, - возмущается Дарья.