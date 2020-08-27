Должны ли ярославцы уходить на самоизоляцию после возвращения из-за границы?

Нужно ли уходить на самоизоляцию после прилета из-за рубежа Фото: Полина Вачнадзе

Для прилетающих из-за границы россиян действуют новые правила, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции. Правда, как оказалось, не все о них знают. Поэтому и возникает вопрос, а нужно ли соблюдать 14-дневный карантин после возвращения из-за рубежа?

По постановлению главного санитарного врача РФ от 27 июля 2020 года, которое вступило в силу 1 августа, обязательная двухнедельная самоизоляция заменена тестом на COVID-19. Российские граждане сразу после прилета на родину должны заполнить анкету на сайте Государственных услуг и в трехдневный срок сделать тест на коронавирус методом ПЦР. Информацию о его результатах также нужно разместить на сайте Госуслуг.

Тест делается платно, так как данная ситуация не подходит под страховой случай.

Если тест окажется положительным или состояние здоровья вдруг ухудшится, путешественник должен уйти на самоизоляцию, вызвать врача и выполнять все его рекомендации.

Иностранные граждане, которые прилетают в России, должны при пересечении границы предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за три дня до поездки. Если его сделать не удалось, иностранцу дается три дня чтобы провести его в РФ.