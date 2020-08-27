В Ярославле ищут 15-летнюю девушку во всем черном

Девушка пропала вчера Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле ищут очередного подростка, ушедшего из дома. В этот раз в поиск объявлена 15-летняя Анастасия Лобзина. Девушка пропала вчера днем, 26 августа, в Заволжском районе.

На вид ей 15 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые. Была одета в черную толстовку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки.

Если у вас есть информация об Анастасии, позвоните по телефонам 02, 102, 112 или 24-02-02, 8-962-209-00-08.

С 18 по 23 августа в Ярославской области полицейские нашли 11 подростков, которые без предупреждения ушли из дома и госучреждений.