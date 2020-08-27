Ремонт на площади Труда в Ярославле завершат ко Дню города

Планируют заменить чашу фонтана Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завершается ремонт площади Труда. По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, с подрядной организацией удалось договориться и она ускорила темп, поэтому благоустройство территории у цирка будет завершено ко Дню города.

Сейчас работы идут со стороны улицы Победы. Там осталось установить освещение и малые архитектурные формы. Со стороны улицы Володарского продолжают укладывать плитку. Также планируют заменить чашу фонтана.

- На первоначальном этапе к подрядчику возникали вопросы по соблюдению сроков, после вмешательства мэра темп был наверстан. Сейчас работы подходят к завершению. Технические требования и требования к используемым материалов соответствуют нормам, - сказал и.о.руководителя МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Глеб Масленцев.

По контракту срок окончания работ – 30 сентября.