В мэрии Ярославля рассказали, когда откроют Тутаевское шоссе

Транспорт обещают пустить уже к концу сентября, но не весь Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля назвали сроки открытия Тутаевского шоссе. К концу сентября подрядчик должен заасфальтировать участок от улицы Панина до улицы Урицкого, после чего по шоссе пустят маршрутки и автомобили. А вот тем, кто ездит на троллейбусах, придется подождать – троллейбусное сообщение обещают наладить только к концу октября.

Кроме того, подрядчик обещает сделать безопасными подходы к школе №26, которые будут проходить вдоль Тутаевского шоссе. На проспекте Дзержинского установят знаки, оборудуют пешеходный переход и установят освещение.