В ДТП под Ярославлем пострадали пять человек

Столкнулись три машины. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер

Вечером 26 августа на дороге «Ярославль – Заячий Холм» столкнулись три машины. По предварительным данным, сначала столкнулись «Шкода» и «Тойота Королла», после чего «Тойота» врезалась в «Форд».

С травмами были госпитализированы водитель «Тойоты», 41-летняя женщина, и пассажир машины – 13-летняя девочка. В амбулаторном лечении нуждаются пассажиры «Форда» 41-летняя женщина и 15-летняя девочка, а также 30-летняя женщина, которая ехала в «Шкоде». Остальные участники аварии отделались испугом и синяками.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.