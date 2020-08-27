В ярославском аэропорту увеличат площадь вокзала

В 2019 году рост пассажиропотока увеличился на 50% Фото: Правительство Ярославской области

В аэропорту "Туношна" сейчас идут работы в новом терминале, который позволит сделать время ожидания вылета более комфортным для пассажиров и увеличит пропускную способность аэровокзала. В целом площадь комплекса расширится на 450 квадратных метров. Ввести терминал в эксплуатацию планируют уже осенью.

В 2019 году рост пассажиропотока составил 50%, несмотря на пандемию, рост заметен и в этом году. Сейчас из Ярославля можно улететь в Сочи, Краснодар, Симферополь, Казань, Санкт-Петербург и Москву, а через аэропорт Шереметьево - в любую очку маршрутов "Аэрофлота".