Детсады в Ярославской области начнут работать в обычном режиме 1 сентября

Детсады в Ярославской области начнут работать в обычном режиме Фото: Полина Вачнадзе

Родители ярославских малышей наконец-то могут выдохнуть: с 1 сентября во всех детских садах региона отменяется режим работы дежурных групп. Они начнут принимать воспитанников в полном объеме. Об этом сообщил глава области Дмитрий Миронов.

Напомним, что 1 сентября линейки в честь Дня знаний пройдут не для всех, а только для учеников 1 и 11 классов. Родителям присутствовать разрешено, но только в медицинских масках и при условии соблюдения социальной дистанции.

Для остальных школьников 1 сентября пройдут только классные часы. Речь о дистанционном образовании пока не идет, ребята начнут учиться очно.