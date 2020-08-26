В Рыбинске договорились о поставке газа для Вечного огня. ФОТО: администрация Рыбинска

В администрация Рыбинска прошла встреча главы города Дениса Добрякова и генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Павла Яблонского. Стороны наконец-то достигли договоренности по поставке газа на для мемориала Вечный огонь. Сейчас проект находится в стадии согласования и будет подписан уже в ближайшие дни.

По словам Дениса Добрякова, он обеспечит безаварийную и безопасную поставку газа на мемориал. Если возникнут какие-то проблему, отметил Павел Яблонский, то они будут решаться в рамках этого соглашения.

Напомним, что 13 августа газовая компания выставила администрации Рыбинска счет на 133 тысячи рублей за поставку топлива для Вечного огня. Также "Газпром межрегионгаз Ярославль" потребовал заключить договор на оказание данной услуги. Спустя несколько дней Общероссийский народный фронт вызвался погасить долг.