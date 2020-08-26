«Ростелеком» организовал защищенную удаленную работу для сотрудников Федеральной пассажирской компании

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АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД») задействовала сервисы «Ростелекома» для оперативной организации удаленной работы и эффективной коммуникации сотрудников в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране. Провайдер предоставил комплекс услуг, который обеспечил доступ персонала компании к удаленным рабочим местам. К внутренним системам были подключены свыше трех тысяч сотрудников АО «ФПК», работающих вне офиса.

«Ростелеком» построил VPN-каналы связи на основе собственной сети передачи данных, выделил ресурсы услуги «Виртуальный ЦОД» в комплексе с программным обеспечением для организации удаленного доступа к рабочим местам, что позволило Федеральной пассажирской компании сохранить бесперебойную деятельность. Защита удаленных рабочих мест была реализована за счет использования управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS, подключаемых в рамках комплексного решения «Ростелекома». В результате доступ сотрудников АО «ФПК» к корпоративным ресурсам был организован с соблюдением необходимых требований информационной безопасности: с применением защищенной удаленной аутентификации, шифрования каналов связи и технологий предотвращения сетевых угроз.

Александр Обухов, директор департамента облачных сервисов и ЦОД ПАО «Ростелеком»:

- Ограничительные меры подтолкнули практически все сферы экономики перейти в онлайн-формат. Задача “Ростелекома” — поддерживать своих клиентов с помощью цифровых решений. Комплекс облачных сервисов, развернутых для ФПК, обеспечивает устойчивость бизнес-процессов заказчика. Удаленные рабочие столы, выступающие в роли виртуальных машин, не привязаны к конкретным физическим местам. Рабочие программы хранятся и выполняются не на локальных компьютерах сотрудников, а на облачном сервере.

К каждому рабочему месту был подключен сервис по защите от утечек информации и контролю коммуникаций сотрудников на базе решения Solar Dozor. Это позволило АО «ФПК» осуществлять профилактику инцидентов информационной безопасности, связанных с действиями сотрудников, а также контролировать эффективность их рабочего времени.