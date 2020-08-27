В Ярославле взяли закладчика с крупной партией наркотиков

Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками ГИБДД во время операции «Мак» во Фрунзенском районе Ярославля был остановлен легковой автомобиль. В салоне машины инспекторы нашли 19 свертков с порошком, которые принадлежали 21-летнему пассажиру легковушки.

Как позже показала экспертиза, в свертках находился синтетический наркотик общим весом более чем в 23 грамма. Как установили сотрудники полиции, запрещенное вещество предназначалось для сбыта в Ярославле.

Возбуждено уголовное дело. Молодому закладчику грозит хороший срок, так что на свободу он может выйти еще не скоро. Максимальная мера по этой статье – 20 лет лишения свободы.

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