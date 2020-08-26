В Ярославской области двумя ударами ножа убили мужчину

Мужчину дважды ударили в спину ножом Фото: Полина Вачнадзе

Тело мужчины обнаружили в Угличе на улице Шаркова вчера, 25 августа. Кто-то дважды ударил его в спину ножом.

По горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления – 31-летний собутыльник убитого. Мотивом для поножовщины, по версии следствия, стал конфликт, который возник во время совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области, сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.