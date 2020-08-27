Кардиодиспансер ярославского госпиталя ветеранов начал принимать пациентов Фото: Правительство Ярославской области

Кардиологический диспансер областного госпиталя ветеранов войн возобновил плановый прием пациентов и выездную работу. В настоящее время специалисты в первую очередь принимают самых тяжелых больных, проводят необходимую диагностику и корректируют лечение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пациенты, которым положены бесплатные лекарства, уже могут получить необходимые препараты. По словам заместителя директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежды Корзиной, медикаменты закупили и передали в аптеки.

После того, как закончится пандемия коронавируса, в кардиодиспансере начнут использовать новый томограф, который позволяет видеть сердце в 3D-режиме. Кроме того, специалисты отделения будут наблюдать за пациентами, перенесшими COVID-19, с площадью поражения легких более 50 % и сопутствующими хроническими заболеваниями.