В Ярославской области разрешили спортивные соревнования. ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

С сообщением, которого очень долго ждали ярославские любители спорта, сегодня, 26 августа, выступил глава региона Дмитрий Миронов. По его словам, особенно переживали из-за невозможности присутствовать на матчах болельщики футбольного клуба «Шинник» и фанаты «Локомотива».

- Долгое время не могли пойти вам навстречу. Но сейчас, когда Министерство спорта совместно с Роспотребнадзором детально разработали регламент проведения соревнований, считаем возможным разрешить их проведение с учетом соблюдения всех необходимых противовирусных мер, - сказал Дмитрий Миронов.

Главное условие – трибуны должны быть заполнены не более, чем на 30%. Окончательное решение до количестве зрителей будет приниматься с учетом рекомендаций общероссийской федерации по каждому виду спорта.